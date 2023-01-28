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Сильный ветер снес крышу пятиэтажного жилого дома в центре Новосибирска

Происшествия
Сильный ветер снес крышу пятиэтажного жилого дома в центре Новосибирска

Сильный ветер снес часть кровли пятиэтажного жилого дома в центре Новосибирска. Об инциденте стало известно из публикаций местных жителей в социальных сетях.

Все случилось в ночь с 27 на 28 января. Из-за погодных условий без крыши осталось здание, расположенное по адресу Красный проспект, 54. Обломки кровли рухнули прямо на землю рядом с жилой постройкой.

На утро сотрудники коммунальных служб приступили к устранению последствий ЧП и восстановлению целостности покрытия. При этом в Новосибирске продолжается сильный снегопад.
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