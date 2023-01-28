Сильный ветер снес крышу пятиэтажного жилого дома в центре Новосибирска

Сильный ветер снес часть кровли пятиэтажного жилого дома в центре Новосибирска. Об инциденте стало известно из публикаций местных жителей в социальных сетях.
Все случилось в ночь с 27 на 28 января. Из-за погодных условий без крыши осталось здание, расположенное по адресу Красный проспект, 54. Обломки кровли рухнули прямо на землю рядом с жилой постройкой.
На утро сотрудники коммунальных служб приступили к устранению последствий ЧП и восстановлению целостности покрытия. При этом в Новосибирске продолжается сильный снегопад.