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«Укртрансгаз» сертифицируют в качестве европейского оператора газохранилищ

Экономика
«Укртрансгаз» сертифицируют в качестве европейского оператора газохранилищ

Стартовала процедура сертификации дочерней компании «Нафтогаза» «Укртрансгаз». Ее работу будут приводить в соответствии с европейскими нормами и правилами, чтобы в будущем газовая организация могла выступить в качестве оператора для запасов топлива Евросоюза. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов.

По его словам, сертификация официально стартовала. Соответствующий запрос был направлен в украинскую комиссию по энергетическому и коммунальному урегулированию.

Регулятор должен изучить документы и вынести решение. Если «Укртрансгаз» пройдет сертификацию, европейские страны смогут хранить там свои стратегические запасы топлива.
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