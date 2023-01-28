«Укртрансгаз» сертифицируют в качестве европейского оператора газохранилищ

Стартовала процедура сертификации дочерней компании «Нафтогаза» «Укртрансгаз». Ее работу будут приводить в соответствии с европейскими нормами и правилами, чтобы в будущем газовая организация могла выступить в качестве оператора для запасов топлива Евросоюза. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов.