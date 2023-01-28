Мозамбик нарастил объемы производства электроэнергии

Мапуту, 28 января. Гидроэлектростанция Кахора-Басса в Мозамбике увеличила производственные мощности на 5% за 2022 год.
Объект расположен на крупнейшей в регионе реке Замбези. Согласно представленным данным, ГЭС выработала более 15 тысяч гигаватт-часов энергии за прошедший период.
По словам сотрудников, в 2023 году планируется капитальный ремонт сооружения, поэтому производственные мощности незначительно сократятся. Модернизация оборудования привлечет больше инвестиций, а также увеличит в будущем ваттность плотины.
Контрольный пакет акций ГЭС Кахора-Басса принадлежит правительству Мозамбика. На сегодняшний день объект вырабатывает около 2075 МВт.
Ранее власти в Мапуту утвердили проект по развитию возобновляемых источников энергии. Автономные генераторы, питаемые от солнца, смогут снабжать электричеством отдаленные регионы страны.
Африканская компания Ncondezi Energy подписала с правительством Мозамбика соглашение, согласно которому возведет фотопанели. Суммарная мощность мини-станций составляет около 300 МВт.