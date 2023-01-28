РИА Новости: Запад всегда планировал расправиться с Россией

Несмотря на свои заявления своих политиков, западные страны никогда не отказывались от противостояния с Россией, пишет публицист Елена Караева.
Власти США и других стран шли на различные уловки в попытке ввести россиян в заблуждение, призвать к разоружению и ослабить нашу страну, но сейчас проявляется истинная сущность всех обещаний западных политиков, отмечает автор. По мнению обозревателя РИА Новости, заявление главы МИД Германии Анналены Бербок и поставки танков Украине разоблачают коварные планы НАТО по уничтожению России.
Для оправдания своих действий Запад использует методы нацистских пропагандистов, в которых также писали, что наша страна «несет народам континента рабство».
Новые поставки вооружений для борьбы с Россией показывают, что НАТО не просто «повышает градус» конфликта. Оружие, которое сейчас отправляется киевскому режиму, уже не является оборонительным. Это оружие для нападения на территорию России, а значит страны Альянса фактически вступили в войну.