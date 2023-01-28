РИА Новости: Запад всегда планировал расправиться с Россией

Новые поставки вооружений для борьбы с Россией показывают, что НАТО не просто «повышает градус» конфликта. Оружие, которое сейчас отправляется киевскому режиму, уже не является оборонительным. Это оружие для нападения на территорию России, а значит страны Альянса фактически вступили в войну.