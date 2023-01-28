Концерт украинского певца Миши Марвина отменили в Северной Осетии

Украинский певец, композитор и автор песен Михаил Решетняк, более известный как Миша Марвин, не выступит на концерте в Северной Осетии, который должен был состояться 25 марта.
Как сообщили ТАСС в компании ООО «Меркада групп», выступившей организатором одного из выступлений Марвина, концерт артиста в республике отменен.
С соответствующей просьбой в правительство Северной Осетии ранее обратились общественные организации региона, возмущенные словами музыканта о спецоперации на Украине.
Марвин оказался в числе первых артистов, покинувших Россию после начала СВО. Певец разорвал контракт с лейблом Black Star Inc и вернулся на Украину, после чего вновь прилетел в Россию.