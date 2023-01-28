Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Концерт украинского певца Миши Марвина отменили в Северной Осетии

Общество
Концерт украинского певца Миши Марвина отменили в Северной Осетии

Украинский певец, композитор и автор песен Михаил Решетняк, более известный как Миша Марвин, не выступит на концерте в Северной Осетии, который должен был состояться 25 марта.

Как сообщили ТАСС в компании ООО «Меркада групп», выступившей организатором одного из выступлений Марвина, концерт артиста в республике отменен.

С соответствующей просьбой в правительство Северной Осетии ранее обратились общественные организации региона, возмущенные словами музыканта о спецоперации на Украине.

Марвин оказался в числе первых артистов, покинувших Россию после начала СВО. Певец разорвал контракт с лейблом Black Star Inc и вернулся на Украину, после чего вновь прилетел в Россию.
марвин концерт северная осетия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду