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Власти Анголы открыли национальный центр управления полетами космических кораблей

Весь мир
Власти Анголы открыли национальный центр управления полетами космических кораблей

Луанда, 28 января. Президент Анголы Жоау Лоренсу открыл национальный центр управления полетами спутника AngoSat-2.

Учреждение располагается в столице республики. Основной задачей ведомства станет мониторинг активности и анализ данных, полученных с помощью устройства.

По словам главы государства, центр управления спутником позволит улучшить телекоммуникационную систему Анголы. Благодаря должному техническому обеспечению население получит доступ к более качественному интернет-соединению.

Лоренсу анонсировал сотрудничество с правительством Демократической Республики Конго в сфере высоких технологий. Луанда и Киншаса планируют протянуть оптоволокно между странами и создать единую сеть передачи.

В середине октября 2022 года российская ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту Земли AngoSat-2. Совместный проект разрабатывался на протяжении четырех лет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с ангольским коллегой Тете Антониу обсудили стороны сотрудничества. Дипломаты подтвердили готовность обеих стран взаимодействовать в сфере научно-технического развития.

Кроме того, на данный момент формируется межправительственная комиссия, которая займется координацией в разработке совместных экономических проектов. Москва подтвердила готовность оказывать поддержку Луанде на международном уровне.
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