Власти Анголы открыли национальный центр управления полетами космических кораблей

Луанда, 28 января. Президент Анголы Жоау Лоренсу открыл национальный центр управления полетами спутника AngoSat-2.
Учреждение располагается в столице республики. Основной задачей ведомства станет мониторинг активности и анализ данных, полученных с помощью устройства.
По словам главы государства, центр управления спутником позволит улучшить телекоммуникационную систему Анголы. Благодаря должному техническому обеспечению население получит доступ к более качественному интернет-соединению.
Лоренсу анонсировал сотрудничество с правительством Демократической Республики Конго в сфере высоких технологий. Луанда и Киншаса планируют протянуть оптоволокно между странами и создать единую сеть передачи.
В середине октября 2022 года российская ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту Земли AngoSat-2. Совместный проект разрабатывался на протяжении четырех лет.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с ангольским коллегой Тете Антониу обсудили стороны сотрудничества. Дипломаты подтвердили готовность обеих стран взаимодействовать в сфере научно-технического развития.
Кроме того, на данный момент формируется межправительственная комиссия, которая займется координацией в разработке совместных экономических проектов. Москва подтвердила готовность оказывать поддержку Луанде на международном уровне.