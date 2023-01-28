Компания Amazon приобрела права на экранизацию видеоигры Tomb Rider

Американская компания Amazon, являющаяся крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации, приобрела права на экранизацию игровой серии Tomb Rider.
Как сообщило издание The Hollywood Reporter, компания уже приступила к работе над ее адаптацией. Написание сценария к новому сериалу доверили Фиби Уоллер-Бридж, наиболее известной по шоу «Дрянь». Она же значится и среди продюсеров проекта.
Ранее стало известно, что сериал The Last of Us, снятый по мотивам одноименно видеоигры от американской студии Naughty Dog, продлили на второй сезон.