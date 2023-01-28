Дерматолог Пилианг назвала простой способ восстановления потрескавшихся губ

Залечить трещины на губах можно с помощью правильного бальзама для губ, заявила врач-дерматолог и доктор медицинских наук Мелисса Пилианг.
По словам эксперта, губы высыхают в десять раз быстрее, чем остальная кожа лица, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Пилианг отметила, что в состав эффективного бальзама для губ обычно включают вазелин, эфирные масла или глицерин. Эти вещества помогают удерживать влагу и залечивать раны.
Вдобавок бальзам для губ должен содержать солнцезащитный крем, считает дерматолог. Она напомнила, что зимой, несмотря на холода, все равно светит солнце. Обязательным условием для здоровых губ Пилианг также назвала употребление достаточного количества воды. Чтобы избежать трещин, она рекомендовала не облизывать, не кусать и не тереть губы, пишет zoj.news.