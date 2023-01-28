Дерматолог Пилианг назвала простой способ восстановления потрескавшихся губ

По словам эксперта, губы высыхают в десять раз быстрее, чем остальная кожа лица, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Пилианг отметила, что в состав эффективного бальзама для губ обычно включают вазелин, эфирные масла или глицерин. Эти вещества помогают удерживать влагу и залечивать раны.