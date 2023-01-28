Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Авария в центральной части Чада унесла жизни 20 человек

Весь мир
Авария в центральной части Чада унесла жизни 20 человек

Нджамена, 28 января. Жертвами аварии на территории чадского региона Батха стали 20 человек.

Автобус с 31 пассажиром следовал из столицы республики на восток в сторону города Абече. Согласно предварительным данным, транспортное средство врезалось в грузовик, стоявший на проезжей части.

Представители правоохранительных органов заявили, что причиной ДТП могли стать невнимательность и усталость. Водитель не заметил стоящий на обочине разбитый грузовик и не смог вовремя совершить маневр, чтобы избежать столкновения.

Представители Министерства транспорта Чада прокомментировали случившееся. По словам чиновников, необходимо повышать осведомленность всех участников дорожного движения, чтобы избежать повторения трагедий.

Подобный инцидент произошел в начале января в столице Кот-д'Ивуара. Тогда авария с участием двух автобусов унесла жизни 14 человек.

Безопасность на дорогах является одной из главных проблем Черного континента. Ранее из-за пренебрежения правилами перевозки пассажиров погибли 13 нигерийцев, еще 60 жертв получили травмы различной степени тяжести.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду