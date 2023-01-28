Посол Израиля в Германии рассказал о «закулисной» военной помощи Украине

Тель-Авив оказывает Киеву военную поддержку, не заявляя о ней публично, сообщил израильский посол в Германии Рон Просор.
В комментарии изданию Funke он признал существование закулисного сотрудничества с украинским руководством.
«Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», — сказал дипломат.
Собеседник журналистов не стал уточнять, о каком именно взаимодействии идет речь. При этом позицию израильского правительства он объяснил военным присутствием России в Сирии, а также большим количеством проживающих в РФ евреев.