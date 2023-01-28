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Еврокомиссия планирует отделить стоимость электроэнергии от цены на газ

Экономика
Еврокомиссия планирует отделить стоимость электроэнергии от цены на газ

В Еврокомиссии (ЕК) заявили о намерении разработать план реформы сектора электроэнергетики, по которому стоимость электричества не исходила бы из цен на газ. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар от Литвы по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в ходе заседания местного парламента.

Предложения по разработке реформы ЕК намерена представить в марте.

Парламентарий отметил, что пока детали проекта не разглашаются, так как политики Евросоюза проводят обсуждение данного вопроса с некими заинтересованными лицами. Кто именно участвует в этих собраниях, Синкявичюс не сообщил.
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