Еврокомиссия планирует отделить стоимость электроэнергии от цены на газ

В Еврокомиссии (ЕК) заявили о намерении разработать план реформы сектора электроэнергетики, по которому стоимость электричества не исходила бы из цен на газ. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар от Литвы по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в ходе заседания местного парламента.
Предложения по разработке реформы ЕК намерена представить в марте.
Парламентарий отметил, что пока детали проекта не разглашаются, так как политики Евросоюза проводят обсуждение данного вопроса с некими заинтересованными лицами. Кто именно участвует в этих собраниях, Синкявичюс не сообщил.