Еврокомиссия планирует отделить стоимость электроэнергии от цены на газ

В Еврокомиссии (ЕК) заявили о намерении разработать план реформы сектора электроэнергетики, по которому стоимость электричества не исходила бы из цен на газ. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар от Литвы по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в ходе заседания местного парламента.