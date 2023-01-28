Украина ведет переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет

Украинская сторона в ускоренном режиме ведет переговоры с представителями стран Запада о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что западные союзники прекрасно осознают, что украинской армии необходимы ракеты и самолеты.
«Первое - переговоры уже идут. Второе - переговоры идут ускоренно. Третье - партнеры все это понимают. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — рассказал Подоляк.
Помимо этого, он считает, что украинское правительство вместо того, чтобы выступать с критикой, должно «четко ежедневно рассказывать» о важности предоставления оружия этого вида.