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Актер Сослан Фидаров пообещал сильно побить звезду «9 роты» Артура Смольянинова

Общество
Актер Сослан Фидаров пообещал сильно побить звезду «9 роты» Артура Смольянинова

Актер театра и кино Сослан Фидаров, сыгравший Пиночета в фильме «9 рота», обратился с передовой к своему сбежавшему из России коллеге по киноленте Артуру Смольянинову✱ (признан в РФ иноагентом).

Говоря о Смольянинове и других поливающих Россию грязью из-за рубежа артистах, актер подчеркнул, что ему даже стыдно их упоминать. Обращаясь же к актеру, Фидаров пообещал, что сильно будет его бить.

«Я не говорил про это. Я тебя, когда где поймаю, побью, даю слово, за такие слова», — цитирует его Telegram-канал «Рогаткин Live».

Ранее мать Смольянинова опровергла информацию о планах своей бывшей свекрови Дарьи Мельниковой уехать из России.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Фидаров смольянинов актер
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