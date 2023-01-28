Актер Сослан Фидаров пообещал сильно побить звезду «9 роты» Артура Смольянинова

Актер театра и кино Сослан Фидаров, сыгравший Пиночета в фильме «9 рота», обратился с передовой к своему сбежавшему из России коллеге по киноленте Артуру Смольянинову✱ (признан в РФ иноагентом).
Говоря о Смольянинове и других поливающих Россию грязью из-за рубежа артистах, актер подчеркнул, что ему даже стыдно их упоминать. Обращаясь же к актеру, Фидаров пообещал, что сильно будет его бить.
«Я не говорил про это. Я тебя, когда где поймаю, побью, даю слово, за такие слова», — цитирует его Telegram-канал «Рогаткин Live».
Ранее мать Смольянинова опровергла информацию о планах своей бывшей свекрови Дарьи Мельниковой уехать из России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами