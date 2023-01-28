Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гусев: минобороны ФРГ пытается оправдаться перед немцами за поставки танков Украине

Армия
Гусев: минобороны ФРГ пытается оправдаться перед немцами за поставки танков Украине

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус пытается оправдаться перед немцами и обелить свою репутацию после решения поставить Украине танки.

Таким мнением с РИА Новости поделился политолог Александр Гусев. Он прокомментировал слова Писториуса о том, что ФРГ близка к пределу возможностей в поставках тяжелой бронетехники ВСУ.

«Желание Писториуса простое — он хочет обелить свое имя. Он не прорусский политик, но на протяжении длительного времени он говорил, что с РФ необходимо договариваться», — объяснил Гусев.

Эксперт добавил, что Писториус резко изменил риторику. Немцев возмутило решение Берлина передать танки украинской армии, поэтому сейчас министр пытается обелить себя в глазах соотечественников.
германия танки Украина Минобороны
Военкоры ФАН
Лучшие в аду