Политолог Кортунов назвал преувеличением неизбежность войны Китая и США

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает преувеличенными заявления о неизбежности войны КНР и США.
Согласно прогнозам генерала американских ВВС Майка Миннигана военный конфликт якобы произойдет в 2025 году. Об этом генерал сообщил в служебной записке для своих подчиненных.
По мнению Кортунова, считать военное столкновение неизбежным нельзя, так как власти Китая заявляли о воссоединении с Тайванем мирным путем. Такой путь будет безопаснее для всего мира, это связано с огромной ролью США и Китая на мировой арене.
«Такой конфликт имел бы большие последствия для международной системы, намного превосходящие последствия конфликта на территории Украины», — подчеркнул эксперт.
В конце января Пентагон заявил о планах спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти посетить Тайвань.