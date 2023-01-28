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Политолог Кортунов назвал преувеличением неизбежность войны Китая и США

Политика
Политолог Кортунов назвал преувеличением неизбежность войны Китая и США

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает преувеличенными заявления о неизбежности войны КНР и США.

Согласно прогнозам генерала американских ВВС Майка Миннигана военный конфликт якобы произойдет в 2025 году. Об этом генерал сообщил в служебной записке для своих подчиненных.

По мнению Кортунова, считать военное столкновение неизбежным нельзя, так как власти Китая заявляли о воссоединении с Тайванем мирным путем. Такой путь будет безопаснее для всего мира, это связано с огромной ролью США и Китая на мировой арене.

«Такой конфликт имел бы большие последствия для международной системы, намного превосходящие последствия конфликта на территории Украины», — подчеркнул эксперт.

В конце января Пентагон заявил о планах спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти посетить Тайвань.
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