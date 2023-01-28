Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мать Смольянинова опровергла слухи о планах Мельниковой уехать из России

Шоу-бизнес
Мать Смольянинова опровергла слухи о планах Мельниковой уехать из России

Мать актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ) сообщила, что поддерживает отношения с экс-супругой сына артисткой Дарьей Мельниковой. Она высказалась о планах бывшей невестки уехать из страны, слухи о которых появились в Сети.

Мать Смольянинова сообщила, что общается с Мельниковой и внуками, которых актриса родила от ее сына. Недавно женщина прокомментировала слухи о планах звезды «Папиных дочек» покинуть страну.

«Мы не знаем, что будет завтра, что будет через год, поэтому я не могу ответить за божий промысел, извините», — заявила Смольянинова в разговоре с kp.ru.

Мать звезды «9 роты» опровергла слухи, что Мельникова в скором времени собирается уехать из России. Однако она не исключает, что все может измениться в будущем.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
смольянинов мельникова отъезд из россии
Военкоры ФАН
Лучшие в аду