Бастрыкин намерен найти ответственного за аварийное состояние дачи Фаберже в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в вопросе бездействия Смольного в отношении сохранения объекта культурного наследия «Дача Фаберже К. Г.» в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день аварийное состояние здания лишь усугубляется. Утеряна значительная часть предметов декоративно-прикладного искусства, имеющих высокую культурную ценность. Несмотря на это, губернатор города Александр Беглов не предпринимает никаких мер по сохранению и восстановлению исторического объекта. В связи с этим, Бастрыкин направил запрос руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову. С просьбой провести процессуальную проверку и предоставить доклад.
Подобная ситуация возникает в городе не впервые. Ранее местные жители уже обращались в Смольный с просьбой сохранить старинные железнодорожные вокзалы, однако команду Беглова подобные жалобы мало интересуют.