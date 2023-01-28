Бастрыкин намерен найти ответственного за аварийное состояние дачи Фаберже в Петербурге

На сегодняшний день аварийное состояние здания лишь усугубляется. Утеряна значительная часть предметов декоративно-прикладного искусства, имеющих высокую культурную ценность. Несмотря на это, губернатор города Александр Беглов не предпринимает никаких мер по сохранению и восстановлению исторического объекта. В связи с этим, Бастрыкин направил запрос руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову. С просьбой провести процессуальную проверку и предоставить доклад.