Глава СК потребовал проверить информацию о готовящейся вырубке леса в Зеленогорске

Председатель российского СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту планируемой вырубки леса в Зеленогорске для дальнейшего строительства жилых объектов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно, строители планируют вырубить деревья для возведения на их месте жилых домов и школы на 2 тыс. человек. В ходе проверки специалисты должны дать оценку законности происходящего и представить главе ведомства подробный доклад.
Стоит отметить, что Смольный намерен вырубить зеленые насаждения в месте, излюбленном горожанами для отдыха. Власти хотят вынести проект планировки и межевания территории, однако ознакомиться с документацией петербуржцы смогут только в течение восьми дней — с 1 по 8 февраля.
Безразличие команды главы Северной столицы Александра Беглова привело к тому, что город с каждым годом все больше теряет свой исторический облик. Ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о готовящемся сносе Дома княгини Шаховской, который в течение долгого времени находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения горожан и градозащитников Петербурга, Смольный продолжает сознательно игнорировать проблему.