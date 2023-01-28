Глава СК потребовал проверить информацию о готовящейся вырубке леса в Зеленогорске

Безразличие команды главы Северной столицы Александра Беглова привело к тому, что город с каждым годом все больше теряет свой исторический облик. Ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о готовящемся сносе Дома княгини Шаховской, который в течение долгого времени находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения горожан и градозащитников Петербурга, Смольный продолжает сознательно игнорировать проблему.