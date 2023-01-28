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Глава СК потребовал проверить информацию о готовящейся вырубке леса в Зеленогорске

Происшествия
Глава СК потребовал проверить информацию о готовящейся вырубке леса в Зеленогорске

Председатель российского СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту планируемой вырубки леса в Зеленогорске для дальнейшего строительства жилых объектов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, строители планируют вырубить деревья для возведения на их месте жилых домов и школы на 2 тыс. человек. В ходе проверки специалисты должны дать оценку законности происходящего и представить главе ведомства подробный доклад.

Стоит отметить, что Смольный намерен вырубить зеленые насаждения в месте, излюбленном горожанами для отдыха. Власти хотят вынести проект планировки и межевания территории, однако ознакомиться с документацией петербуржцы смогут только в течение восьми дней — с 1 по 8 февраля.

Безразличие команды главы Северной столицы Александра Беглова привело к тому, что город с каждым годом все больше теряет свой исторический облик. Ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о готовящемся сносе Дома княгини Шаховской, который в течение долгого времени находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения горожан и градозащитников Петербурга, Смольный продолжает сознательно игнорировать проблему.
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