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Евросоюз планирует выделить 4 млн евро на развитие украинской атомной энергетики

Экономика
Евросоюз планирует выделить 4 млн евро на развитие украинской атомной энергетики

Структура Евросоюза, Европейский фонд развития, планирует выделить 4 млн евро на приведение ядерной энергетики Украины в соответствие с европейским законодательством и практикой ЕС, передает «Лента.ру» со ссылкой на тендерную документацию.

Для того, чтобы процесс был реализован быстрее, Киеву нужны эксперты и специалисты по ядерной энергетике, а также передовые технологии.

Сообщается о двух направлениях работы: приведение украинской ядерной энергетики в соответствие с международными стандартами и изменение украинского законодательства таким образом, чтобы оно приравнивалось к нормам и стандартам мировых держав.
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