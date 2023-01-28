Евросоюз планирует выделить 4 млн евро на развитие украинской атомной энергетики

Структура Евросоюза, Европейский фонд развития, планирует выделить 4 млн евро на приведение ядерной энергетики Украины в соответствие с европейским законодательством и практикой ЕС, передает «Лента.ру» со ссылкой на тендерную документацию.
Для того, чтобы процесс был реализован быстрее, Киеву нужны эксперты и специалисты по ядерной энергетике, а также передовые технологии.
Сообщается о двух направлениях работы: приведение украинской ядерной энергетики в соответствие с международными стандартами и изменение украинского законодательства таким образом, чтобы оно приравнивалось к нормам и стандартам мировых держав.