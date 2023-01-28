Гребень антициклона принесет в Петербург сильный ветер и гололед

Гребень антициклона окажет влияние на погоду в Петербурге в субботу. В связи с этим синоптики предупредили петербуржцев о шквалистом ветре и травмоопасном гололеде.
Согласно прогнозам метеорологов, дороги и тротуары покроет корка льда, а вечером ее может присыпать снегом. Столбики уличных термометров покажут от −1 до −3 градусов. При этом уже в воскресенье начнется очередной период оттепели.
Жители Северной столицы с ужасом ожидают потепления, ведь это значит, что в городе снова нельзя будет нормально передвигаться. Из-за некачественной работы коммунальщиков улицы превращаются сначала в настоящий «каток», а затем — в бездонные озера.
Так, пожилой мужчина, упавший в начале января на льду на пересечении Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы, скончался в результате полученных травм. Врачи боролись за жизнь 88-летнего пенсионера, однако спасти пациента им так и не удалось.
И хотя горожане продолжают требовать от губернатора Александра Беглова хоть каких-то действий для решения проблемы, градоначальник, по всей видимости, подобные обращения предпочитает не замечать.