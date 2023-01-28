Роскомнадзор проверит сообщения об утечке личных данных клиентов «Газпромбанк инвестиции»

Сообщения о возможной утечке персональных данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции» проверят специалисты Роскомнадзора.
Накануне в Сети появилась информация, что в открытый доступ выложили данные более 34 тыс. человек, а также исходные коды сервиса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В соответствии с российским законодательством оператор вовремя уведомил Роскомнадзор об инциденте. В самой компании заявили, что по итогам внутренней проверки сообщения о якобы утечке данных клиентов не соответствуют действительности.