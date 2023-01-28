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В Китае заявили о достаточных запасах энергоресурсов на зиму

Экономика
В Китае заявили о достаточных запасах энергоресурсов на зиму

Китаю хватит энергоресурсов, чтобы обеспечить жителям страны комфортную зиму, заявил глава Китайского центра исследований экономики и энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян.

Он напомнил, что КНР давно планирует перейти на более экологически чистые энергоресурсы, поэтому наращивает импорт природного газа. Однако уголь еще играет важную роль в Китае — особенно, в его серверных районах.

В остальном китайским властям хватит всего, что необходимо для увеличения импорта и добычи энергетических ресурсов.

По данным таможенного управления государства, объем добычи нефти и газа в стране увеличился на 2,9 и 6,4% соответственно.
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