Financial Times: тренировки бойцов ВСУ усложнятся из-за поставок танков Leopard 2

Украинские военные столкнутся с резким усложнением тренировок в связи с обучением по использованию полученных от Германии танков Leopard 2, пишет Financial Times.
Отмечается, что обещанные ВСУ танки западного производства сильно отличаются от привычных для украинцев советских тяжелых боевых машин.
«Это как если бы у вас была машина 1950-х годов, а потом вы сели в Porsche», — говорится в статье.
Подчеркивается, что обучение экипажей займет не меньше нескольких месяцев. Кроме того, Киеву также не следует ждать скорых поставок американских танков Abrams.