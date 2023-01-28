Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как решила соврать про свою свадьбу

Актриса балета и танцовщица Анастасия Волочкова некоторое время назад сообщила, что готовится выйти замуж за своего бойфренда — кондитера Дмитрия Дюрана. Как выяснилось, говоря на эту тему, заслуженная артистка России лукавила.
Волочкова в новом YouTube-шоу журналистки и блогера Алены Жигаловой призналась, что выдумала предстоящую церемонию бракосочетания. Таким образом она хотела подарить журналистам предновогодний инфоповод.
«Вы же перед Новым годом все скучали, добрые люди. Журналисты звонили каждые пять минут: «Как у вас дела? Давайте какой-нибудь новостью поделитесь»», — рассказала она.
Прокомментировала знаменитость и свой отдых на Мальдивах, который она провела без Дюрана. По словам балерины, перед поездкой возлюбленный не подарил ей цветы, в ответ на что она не взяла его на курорт.