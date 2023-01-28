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BFM TV: несмотря на критику Макрон продолжит звонить в Россию

Политика
BFM TV: несмотря на критику Макрон продолжит звонить в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон не поддастся критике и продолжит взаимодействовать с Москвой, сообщает китайское издание BFM TV.

Свое заявление политик озвучил на праздновании Китайского Нового года в Елисейском дворце.

«Раньше некоторые могли обвинять меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать разговаривать с Россией», — сказал Макрон китайским журналистам.

При этом французский лидер призвал Пекин не закрывать глаза на «империалистическую войну» и призвать Россию к миру. Ранее Макрон предлагал председателю КНР Си Цзиньпину выступить против конфликта на Украине во время встречи на саммите G20.
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