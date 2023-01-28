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Переехавшая в Великобританию украинка пожаловалась на обилие темнокожих и мусульман

Общество
Переехавшая в Великобританию украинка пожаловалась на обилие темнокожих и мусульман

Украинская беженка, которая переехала в Великобританию, возмутилась большому количеству жителей с темной кожей и мусульман.

По ее словам, соседство с людьми другого цвета кожи пугает ее семью. Она также сильно беспокоится за своего сына, который ходит в школу, где учится «недостаточно белых детей».

Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 рассказала активистка Лин Мей. Она была шокирована таким поведением украинки.

«Они всегда могут уехать обратно. Не представляю, как можно быть таким расистом», — написала жительница Великобритании в Сети.

Другие пользователи отметили, что на Украине существуют нацбатальоны. Они были возмущены, что Великобритания оказывает помощь этой стране.
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