Устроившим стрельбу в городе Давида стрелком оказался 13-летний мальчик

Ранее стало известно, что в Иерусалиме произошла вторая стрельба за сутки. На этот раз неизвестный злоумышленник открыл огонь на месте археологических раскопок в Городе Давида, в результате чего пострадали два человека — 22-летний молодой человек и 45-летний мужчина, сообщал телеканал «360».