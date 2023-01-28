Устроившим стрельбу в городе Давида стрелком оказался 13-летний мальчик

Стали известны новые подробности о личности злоумышленника, открывшего огонь возле археологического центра в иерусалимском Городе Давида утром 28 января. Им оказался 13-летний мальчик, сообщает телерадиокомпания КАН.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали стрелявшего. Другие подробности инцидента в туристическом центре Восточного Иерусалима уточняются.
Ранее стало известно, что в Иерусалиме произошла вторая стрельба за сутки. На этот раз неизвестный злоумышленник открыл огонь на месте археологических раскопок в Городе Давида, в результате чего пострадали два человека — 22-летний молодой человек и 45-летний мужчина, сообщал телеканал «360».