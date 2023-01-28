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Спыну заявил об окончании аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Экономика
Спыну заявил об окончании аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», проведенный иностранными компаниями, будет окончен уже в феврале. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

По его словам, предварительные результаты уже были озвучены, но работа продолжается. К середине следующего месяца окончательная версия отчета по текущему аудиту должна быть готова.

Спыну также добавил, что Молдавия будет вести переговоры об оплате долга за голубое топливо с «Газпромом» на основании этого отчета. При этом параллельный аудит был недавно завершен молдавской счетной палатой.
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