Спыну заявил об окончании аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», проведенный иностранными компаниями, будет окончен уже в феврале. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.
По его словам, предварительные результаты уже были озвучены, но работа продолжается. К середине следующего месяца окончательная версия отчета по текущему аудиту должна быть готова.
Спыну также добавил, что Молдавия будет вести переговоры об оплате долга за голубое топливо с «Газпромом» на основании этого отчета. При этом параллельный аудит был недавно завершен молдавской счетной палатой.