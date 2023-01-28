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Сильные морозы в Японии оставили без воды около 10 тысяч домов

Общество
Сильные морозы в Японии оставили без воды около 10 тысяч домов

Около 10 тысяч жилых домов в японской префектуре Исикава уже несколько суток остаются без воды из-за непогоды. Ремонтники не могут починить замерзшие трубы из-за обильных сугробов.

Как передает телеканал NHK, водой вторые сутки не могут воспользоваться жители пяти городов и поселков префектуры Исикава. Отмечается, что холода повредили водопроводные трубы. Доступ к ним осложняют обильные сугробы.

С последствиями непогоды разбираются, в том числе, Силы самообороны Японии. Вторые сутки они наравне с волонтерами доставляют местным жителям пресную воду.

Напомним, столбики термометров в префектуре Исикава сейчас показывают минусовые значения, однако уже на следующей неделе ожидается потепление до +11 градусов.
Исикава япония непогода водоснабжение
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