Сильные морозы в Японии оставили без воды около 10 тысяч домов

Около 10 тысяч жилых домов в японской префектуре Исикава уже несколько суток остаются без воды из-за непогоды. Ремонтники не могут починить замерзшие трубы из-за обильных сугробов.
Как передает телеканал NHK, водой вторые сутки не могут воспользоваться жители пяти городов и поселков префектуры Исикава. Отмечается, что холода повредили водопроводные трубы. Доступ к ним осложняют обильные сугробы.
С последствиями непогоды разбираются, в том числе, Силы самообороны Японии. Вторые сутки они наравне с волонтерами доставляют местным жителям пресную воду.
Напомним, столбики термометров в префектуре Исикава сейчас показывают минусовые значения, однако уже на следующей неделе ожидается потепление до +11 градусов.