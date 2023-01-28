Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Популярность летнего отдыха в Египте снизилась среди россиян на фоне роста цен

Общество
Популярность летнего отдыха в Египте снизилась среди россиян на фоне роста цен

Российские путешественники перестали массово бронировать летние туры в Египет, сообщили представители отрасли.

В первую очередь аналитики связывают это с ростом цен. Так, расценки на отдых в этой стране в среднем выросли на 70% за последний год. В связи с этим Египет оказался на пятом месте среди самых популярных мест для летнего отдыха россиян.

На данный момент на египетские курорты приходится 15% бронирований. Средний чек за отдых составляет 161 тыс. рублей. Самыми популярными на февраль являются турпоездки по России, а также путевки в ОАЭ, Таиланд и Турцию, пишет mk.ru.
египет отдых россияне
Военкоры ФАН
Лучшие в аду