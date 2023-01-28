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Анастасия Волочкова сообщила, что провела время на Мальдивах с любовником

Общество
Анастасия Волочкова сообщила, что провела время на Мальдивах с любовником

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, с кем отдыхала на Мальдивский островах. Она намекнула, что хорошо провела время с любовником.

Волочкова улетела в путешествие одна, оставив в Москве своей избранника Дмитрия. В рамках новой YouTube-программы Алены Жигаловой она призналась, что на островах ее ждал любовник.

«Там, Алена, меня уже ждали. Не скажу, конь в пальто. Какая пиарщица?» — высказалась артистка.

Блондинка подчеркнула, что еще не встретила того человека, с которым хочет связать свою жизнь. Она указала, что может позволить себе все. Сам Дмитрий, судя по словам балерины, сильно обиделся на нее.
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