Российские туристы стали чаще путешествовать на автомобилях

Более 65% российских туристов совершили путешествие не автомобиле в 2022 году. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками «Открытие Авто». Они рассказали, как изменились предпочтения путешественников.
Согласно результатам проведенного опроса, 66% россиян совершили автопутешествие в минувшем году. При этом 34% респондентов отметили, что они путешествовали на автомобиле лишь в пределах своего региона, а 30% посетили соседние регионы. Еще 2% участников опроса совершили автопутешествие в другую страну, сообщает «Российская газета».
Чаще остальных на автомобиле путешествуют жители Дальнего Востока (53% респондентов). Также автопутешествия пользуются популярностью среди жителей Северного Кавказа (40%), Москвы (36%) и регионов Центрального федерального округа.