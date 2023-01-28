Российские туристы стали чаще путешествовать на автомобилях

Согласно результатам проведенного опроса, 66% россиян совершили автопутешествие в минувшем году. При этом 34% респондентов отметили, что они путешествовали на автомобиле лишь в пределах своего региона, а 30% посетили соседние регионы. Еще 2% участников опроса совершили автопутешествие в другую страну, сообщает «Российская газета».