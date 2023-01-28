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Российские поставщики минеральных удобрений получат увеличенную квоту на экспорт

Экономика
Российские поставщики минеральных удобрений получат увеличенную квоту на экспорт

Российские власти намерены увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений примерно на 0,5 млн тонн. В этом случае ее общий объем окажется более 12 млн тонн, и его распределят между отечественными экспортерами. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Правительства РФ.

Новая мера будет действовать до 31 мая текущего года. Она включает в себя увеличение размера квоты на экспорт аммиачной селитры на 375 тысяч тонн и сульфоаммофоса — на 102 тысячи тонн.

Таким образом российские экспортеры смогут поставлять остатки готовой продукции, если на внутреннем рынке страны данного товара будет достаточно.
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