Российские поставщики минеральных удобрений получат увеличенную квоту на экспорт

Российские власти намерены увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений примерно на 0,5 млн тонн. В этом случае ее общий объем окажется более 12 млн тонн, и его распределят между отечественными экспортерами. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Правительства РФ.
Новая мера будет действовать до 31 мая текущего года. Она включает в себя увеличение размера квоты на экспорт аммиачной селитры на 375 тысяч тонн и сульфоаммофоса — на 102 тысячи тонн.
Таким образом российские экспортеры смогут поставлять остатки готовой продукции, если на внутреннем рынке страны данного товара будет достаточно.