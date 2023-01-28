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Стойкое дежавю: Беглов странным образом возрождает в Петербурге ларечную торговлю лихих 90-х

Общество
«Большое» видится на расстоянии. Череда ларьков у станции метро Проспект Большевиков

Один из читателей Федерального агентства новостей поделился своими наблюдениями и мыслями по поводу развернувшейся вокруг одной из локаций ларечной торговли, предоставив фото.

Мнение редакции может не совпадать с приведенной ниже позицией.

Пространство прилегающее к станции метро Проспект Большевиков все более превращается в один сплошной рынок. Ларечно-палаточный — исконный — как в лихие 90-е. Тогда в этом месте был целый городок-лабиринт из незамысловатых торговых точек, где продавалось все, начиная от приснопамятного спирта, заканчивая одеждой и мелкой бытовой техникой. «Работали» наперсточники, иногда подвыпивших граждан грабили прямо в тупиках ларьков — «веселое» было время. И вот сейчас возникает стойкое ощущение дежавю. Правда, все гораздо гламурнее, но все же количество ларьков уже зашкаливает — они буквально наступают друг другу на пятки — так, глядишь, количество перейдет в качество, и все действительно вернется на круги своя.

Зачем их столько?

Непонятно, вернее, может быть, и понятно, но об этому чуть позже.

Много пустующих ларьков, поставленных неизвестно с какой целью.

Ларек-одиночка
Групповой «портрет»
Пустующий Vape Shop. Не слишком ли много потворства вредным привычкам?
И когда же открытие?

Некоторые такие «незаселенные» ларьки изготовлены из дерева, из щитов. Для петербургского климата с его влажностью и перепадами температур решение глупое, мягко говоря.

Деревянные «красавцы»

И вот эти объекты торговли непонятно в какой перспективе уже перекосились, перекособочились. Того гляди и вовсе развалятся.

И долго так протянут?
И кому это нужно?

Как представляется, все это ларечное изобилие не обошлось без коррупционной составляющей. Кто-то из власть предержащих на этом хорошо греет руки. Возможно, что нити ведут в саму администрацию губернатора Александра Беглова. Почему-то именно при нем Петербург стал превращаться в один сплошной восточный базар. Видимо, губернатору все это близко и понятно, и он решил воссоздать любезную своему сердцу атмосферу.

Ранее ФАН писал, что петербургский градоначальник, вероятно, не понимает необходимость своевременной уборки снега во вверенном ему городе, поскольку является уроженцем Баку.
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