Стойкое дежавю: Беглов странным образом возрождает в Петербурге ларечную торговлю лихих 90-х

Пространство прилегающее к станции метро Проспект Большевиков все более превращается в один сплошной рынок. Ларечно-палаточный — исконный — как в лихие 90-е. Тогда в этом месте был целый городок-лабиринт из незамысловатых торговых точек, где продавалось все, начиная от приснопамятного спирта, заканчивая одеждой и мелкой бытовой техникой. «Работали» наперсточники, иногда подвыпивших граждан грабили прямо в тупиках ларьков — «веселое» было время. И вот сейчас возникает стойкое ощущение дежавю. Правда, все гораздо гламурнее, но все же количество ларьков уже зашкаливает — они буквально наступают друг другу на пятки — так, глядишь, количество перейдет в качество, и все действительно вернется на круги своя.