Стойкое дежавю: Беглов странным образом возрождает в Петербурге ларечную торговлю лихих 90-х

Один из читателей Федерального агентства новостей поделился своими наблюдениями и мыслями по поводу развернувшейся вокруг одной из локаций ларечной торговли, предоставив фото.
Мнение редакции может не совпадать с приведенной ниже позицией.
Пространство прилегающее к станции метро Проспект Большевиков все более превращается в один сплошной рынок. Ларечно-палаточный — исконный — как в лихие 90-е. Тогда в этом месте был целый городок-лабиринт из незамысловатых торговых точек, где продавалось все, начиная от приснопамятного спирта, заканчивая одеждой и мелкой бытовой техникой. «Работали» наперсточники, иногда подвыпивших граждан грабили прямо в тупиках ларьков — «веселое» было время. И вот сейчас возникает стойкое ощущение дежавю. Правда, все гораздо гламурнее, но все же количество ларьков уже зашкаливает — они буквально наступают друг другу на пятки — так, глядишь, количество перейдет в качество, и все действительно вернется на круги своя.
Зачем их столько?
Непонятно, вернее, может быть, и понятно, но об этому чуть позже.
Много пустующих ларьков, поставленных неизвестно с какой целью.
Некоторые такие «незаселенные» ларьки изготовлены из дерева, из щитов. Для петербургского климата с его влажностью и перепадами температур решение глупое, мягко говоря.
И вот эти объекты торговли непонятно в какой перспективе уже перекосились, перекособочились. Того гляди и вовсе развалятся.
Как представляется, все это ларечное изобилие не обошлось без коррупционной составляющей. Кто-то из власть предержащих на этом хорошо греет руки. Возможно, что нити ведут в саму администрацию губернатора Александра Беглова. Почему-то именно при нем Петербург стал превращаться в один сплошной восточный базар. Видимо, губернатору все это близко и понятно, и он решил воссоздать любезную своему сердцу атмосферу.
Ранее ФАН писал, что петербургский градоначальник, вероятно, не понимает необходимость своевременной уборки снега во вверенном ему городе, поскольку является уроженцем Баку.