Тяжелобольной Роман Костомаров идет на поправку

Фигурист Роман Костомаров, госпитализированный с пневмонией в начале января, идет на поправку. Спортсмен уже общается с родственниками.
По словам врачей, температура и сердцебиение пришли в норму. Несмотря на улучшения, олимпийский чемпион в танцах на льду находится под присмотром медиков. Доктора отлеживают работу его сердца, а также делают массаж, передает Telegram-канал «112».
Напомним, Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Позже его ввели в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на организм. Кроме этого, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).