Ученые из США назвали неожиданную пользу вечерних тренировок для женщин

Тренировки в вечернее время повышают мышечную работоспособность у женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Аризона.
Кроме того, специалисты выяснили, что занятия спортом, которые проходят утром, помогают эффективнее сжигать жир в области талии. Также у женщин снижается кровяное давление.
У мужчин, которые занимаются физическими упражнениями по вечерам, также снижается давление и уровень усталости. Эксперты, проводившие исследование, выяснили, что время проведения тренировок не играет роли в вопросах улучшения физической формы и выносливости для мужчин, передает журнал Frontiers in Medicine.