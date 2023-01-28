Ученые из США назвали неожиданную пользу вечерних тренировок для женщин

У мужчин, которые занимаются физическими упражнениями по вечерам, также снижается давление и уровень усталости. Эксперты, проводившие исследование, выяснили, что время проведения тренировок не играет роли в вопросах улучшения физической формы и выносливости для мужчин, передает журнал Frontiers in Medicine.