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Пассажирка турецкого лоукостера сняла на видео момент попадания молнии в самолет

Происшествия
Пассажирка турецкого лоукостера сняла на видео момент попадания молнии в самолет

Пассажирка турецкого лоукостера AnadoluJet сняла на видео момент попадания молнии в крыло самолета при заходе на посадку в аэропорту Антальи. На записи слышно, что среди других людей на борту лайнера началась паника.

Ранее телеканал ТРТ написал, что в ночь на 28 января с лайнером низкобюджетной турецкой авиакомпании произошло ЧП. Когда воздушное судно готовилось к приземлению в аэропорту курортной Антальи, борт проходил через атмосферный фронт. В этот момент в крыло пассажирского самолета ударила молния.

Лайнер летел из Стамбула. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.
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