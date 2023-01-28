Пассажирка турецкого лоукостера сняла на видео момент попадания молнии в самолет

Пассажирка турецкого лоукостера AnadoluJet сняла на видео момент попадания молнии в крыло самолета при заходе на посадку в аэропорту Антальи. На записи слышно, что среди других людей на борту лайнера началась паника.
Ранее телеканал ТРТ написал, что в ночь на 28 января с лайнером низкобюджетной турецкой авиакомпании произошло ЧП. Когда воздушное судно готовилось к приземлению в аэропорту курортной Антальи, борт проходил через атмосферный фронт. В этот момент в крыло пассажирского самолета ударила молния.
Лайнер летел из Стамбула. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.