Пожар произошел в районе станции метро «Каширская» в Москве

Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда, сообщает Дептранс столицы. ЧП зафиксировали в западном вестибюле станции. Он находился на реконструкции. Открытое горение ликвидировали сотрудники МЧС, со станции эвакуировали около 70 человек. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Пожар начался из-за воспламенения кабеля.