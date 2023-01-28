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Пожар произошел в районе станции метро «Каширская» в Москве

Происшествия
Пожар произошел в районе станции метро «Каширская» в Москве

Пожар вспыхнул в районе станции метро «Каширская» в Москве. Из-за возгорания перекрыли автомобильное движение с Каширского шоссе на улице Маршала Шестопалова.

Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда, сообщает Дептранс столицы. ЧП зафиксировали в западном вестибюле станции. Он находился на реконструкции. Открытое горение ликвидировали сотрудники МЧС, со станции эвакуировали около 70 человек. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Пожар начался из-за воспламенения кабеля.
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