ЧВК «Вагнер» передала украинской стороне очередную партию тел солдат ВСУ, погибших в Соледаре

ЧВК «Вагнер» отправила на Украину очередную партию тел военнослужащих ВСУ, погибших в районе Соледара. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Симонов.
В своем Telegram-канале «Позывной Брюс» он опубликовал видео с колонной, осуществляющей транспортировку.
«Эту колонну с гробами я встретил в одну из крайних поездок в город», — отметил он.
В ходе боев за Соледар, который был освобожден отрядами ЧВК «Вагнер» 11 января, украинские войска понесли крупные потери. В настоящий момент командование «оркестра» осуществляет отправку тел погибших солдат противника на родину.
Как отмечал один из командиров ЧВК с позывным Лотос, руководивший операцией по штурму Соледара, в общей сложности в транспортировке планируется задействовать порядка 20 машин, доставка пройдет в 4-5 этапов. Предыдущая партия была передана украинской стороне 26 января.