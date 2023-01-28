ЧВК «Вагнер» передала украинской стороне очередную партию тел солдат ВСУ, погибших в Соледаре

Как отмечал один из командиров ЧВК с позывным Лотос, руководивший операцией по штурму Соледара, в общей сложности в транспортировке планируется задействовать порядка 20 машин, доставка пройдет в 4-5 этапов. Предыдущая партия была передана украинской стороне 26 января.