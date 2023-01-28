В Одессе заявили об угрозе срыва с якорей установленных украинскими военными морских мин

Ухудшение погодных условий может повышает риск срыва с якорей морских мин, которые были установлены украинскими военными в прибрежной зоне, сообщил представитель администрации Одесской области Сергей Братчук.
По его словам, из-за шторма мины могут начать дрейф вдоль побережья. Более того, они могут быть выброшены на берег.
«Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность», — сообщил украинский чиновник.
Ранее уже появлялась информация о дрейфующих в акватории Черного моря минах. Несколько были обнаружены вблизи берегов Турции.