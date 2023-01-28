Spectator: нелегальные мигранты поставили жизни европейцев под угрозу

По данным газеты, нелегальная миграция разрушает законодательную систему европейцев. Отмечается, что их буквально вынуждают быть солидарными с приезжими. Вдобавок правоохранителям не удается договорится с правозащитниками, которые выступают за права и свободу мигрантов в ЕС.