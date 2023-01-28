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Spectator: нелегальные мигранты поставили жизни европейцев под угрозу

Общество
Spectator: нелегальные мигранты поставили жизни европейцев под угрозу

Ситуация в Европе стала опасной из-за наплыва нелегальных мигрантов. Жители страдают от нападений со стороны беженцев, а полиция ничего не может с этим поделать.

Главной причиной дестабилизации ситуации в Европе газета Spectator назвала некомпетентность чиновников. В статье говорится, что беженцам, поток которых не ослабевает, практически все сходит с рук, а некоторые иностранцы соглашаются устраивать взрывы в метро и общественных местах.

По данным газеты, нелегальная миграция разрушает законодательную систему европейцев. Отмечается, что их буквально вынуждают быть солидарными с приезжими. Вдобавок правоохранителям не удается договорится с правозащитниками, которые выступают за права и свободу мигрантов в ЕС.
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