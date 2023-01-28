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Новый Volkswagen Magotan будет доступен российским потребителям за 3,5 млн рублей

Экономика
Новый Volkswagen Magotan будет доступен российским потребителям за 3,5 млн рублей

Российские автолюбители смогут купить Volkswagen Magotan за 3 499 000 рублей. В РФ автомобиль привезли из Китая, где его называют Passat серии B8, передает «Российская газета».

Китай направил в Россию автомобиль Volkswagen Magotan с двигателями 1,4 и 2,0 TSI, роботизированной коробкой передач и двумя сцеплениями. Также предлагается гибридная версия с турбомотором 1,4 литра.

Сообщается, что также имеются такие дополнения, как панорамная крыша, камера заднего вида, фары со встроенными LED, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе и многие другие.
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