Балерина Волочкова отказалась «убивать» SHAMAN в новом шоу Жигаловой

Артистка балета Анастасия Волочкова высказалась о творчестве музыкального исполнителя SHAMAN во время интервью журналистке Алене Жигаловой. Танцовщица призналась, что не стала бы «убивать» певца-патриота.
Жигалова в своем новом шоу выяснила у Волочковой ее отношение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву, SHAMAN и бывшему супругу Игорю Вдовину. Журналистка спросила, кого бы танцовщица поцеловала, убила или с кем бы переспала.
«Убьем? Я убивать никого не хочу. SHAMAN — это кто? Я просто не знаю, телевизор не смотрю. Убивать его нельзя, потому что он за Россию, поет если русские песни — это очень круто», — заявила артистка балета.
Волочкова вышла замуж за Вдовина в 2007 году. Однако позже она призналась, что их брак был фиктивным. Бывшие влюбленные поддерживают дружеские отношения несмотря на то, что их союз распался.