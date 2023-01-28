Генерал ВВС США предупредил о скорой войне с Китаем

Вашингтон, 28 января. Армия США должна быть готова к военному столкновению с Китаем. Об этом сообщил генерал ВВС Соединенных Штатов Майк Минихан.
В служебной записке, которую военный направил своим подчиненным, он призвал их ускорить подготовку к потенциальному конфликту, который, по его прогнозам, может начаться уже в 2025 году.
По мнению Минихана, Китай может воспользоваться выборами 2024 года, которые пройдут на Тайване и в США, чтобы попытаться решить «тайваньский вопрос».
«Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году. Си Цзиньпин обеспечил себе третий срок и назначил свой военный совет на октябрь 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году и дадут Си Цзиньпину повод. Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в 2024 году и предложат Си отвлеченную Америку. Команда, разум и возможности Си Цзиньпина согласованы на 2025 год», — сообщил генерал.
Руководство ВВС подтвердило подлинность документа, который попал в распоряжение СМИ. Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что стратегия национальной обороны США ясно показывает, «что Китай является главной задачей Министерства обороны» и что официальные лица США работают с союзниками и партнерами, чтобы «сохранить мирный, свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».
В то же время неназванный чиновник Пентагона завил изданию Washington Post, что комментарии Минихана «не отражают точку зрения Минобороны по поводу Китая».
В настоящее время Соединенные Штаты заняты усилением собственных позиций в Индо-Тихоокеанском регионе, что обусловлено политикой Вашингтона, направленной на сдерживание Пекина. Однако аналитики предупреждают, что в случае открытого столкновениями с КНР в районе Тайваня, американская армия столкнется с дефицитом боеприпасов и вооружений по причине текущей неспособности предприятий ВПК обеспечить выпуск необходимых объемов продукции и истощения складских запасов из-за поставок на Украину.
Ранее стало известно, что отправка Киеву танков «Абрамс», о которой сообщили в Вашингтоне, может негативно сказаться на сроках поставки бронетехники на Тайвань.