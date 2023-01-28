Генерал ВВС США предупредил о скорой войне с Китаем

В настоящее время Соединенные Штаты заняты усилением собственных позиций в Индо-Тихоокеанском регионе, что обусловлено политикой Вашингтона, направленной на сдерживание Пекина. Однако аналитики предупреждают, что в случае открытого столкновениями с КНР в районе Тайваня, американская армия столкнется с дефицитом боеприпасов и вооружений по причине текущей неспособности предприятий ВПК обеспечить выпуск необходимых объемов продукции и истощения складских запасов из-за поставок на Украину.