Тариф на прокачку нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля

Тариф на прокачку нефти по территории Белоруссии вырастет на 9% с 1 февраля текущего года. Заявления об этом сделала пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Так, постановление МАРТ от 23 января 2023 года «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» проиндексировало на 9% тарифы на услуги, которые предоставляются ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Нововведения также предполагают повышение тарифов на транзит нефти по направлениям внутри страны с учетом прогноза индекса стоимости сырья и удельных тарифов по прокачке черного золота по транзитным маршрутам.