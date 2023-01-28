Анастасия Волочкова призналась, что провела ночь с Басковым и Джимом Керри

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала о своих звездных любовниках. Она призналась, что провела ночь с Николаем Басковым и Джимом Керри.
Волочкова не стала скрывать детали своих похождений. Игра с журналисткой Аленой Жигаловой в новом видела на YouTube-канале Super не стала для нее чем-то новым: интервьюер предложила ей ответить, с кем бы артистка переспала, поцеловала, а кого бы убила.
После того, как ей перечислили Сулеймана Керимова, Баскова и Керри, Волочкова неожиданно призналась в том, что ее уже связывали с ними интимные отношения, поэтому загадывать нет смысла.
«Так я со всеми была в ночи. Зачем мне загадывать то, что было в прошлом? Со всеми переспала, со всеми целовалась. Я их всех убила, потому что каждый мужчина моей жизни, с которым я была, это мужчины, которые говорили, что после меня они не могут уже выстраивать отношения с другими», — подчеркнула балерина.
Она отметила, что больше всего запомнился Керимов. Опыт общения с мужчиной она назвала самой интересной историей жизни. Однако отметила, что дело не касается интима.