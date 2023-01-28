Анастасия Волочкова призналась, что провела ночь с Басковым и Джимом Керри

Волочкова не стала скрывать детали своих похождений. Игра с журналисткой Аленой Жигаловой в новом видела на YouTube-канале Super не стала для нее чем-то новым: интервьюер предложила ей ответить, с кем бы артистка переспала, поцеловала, а кого бы убила.