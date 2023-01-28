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Климов: в Берлине указали на борьбу с Москвой спустя 90 лет после прихода Гитлера к власти

Политика
Климов: в Берлине указали на борьбу с Москвой спустя 90 лет после прихода Гитлера к власти

Сенатор Андрей Климов прокомментировал заявление главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок о противостоянии европейских государств с Россией на украинской земле.

В Берлине указали на борьбу с Москвой спустя 90 после прихода Адольфа Гитлера к власти, добавил эксперт. Таким наблюдением Климов поделился в своем Telegram-канале. Напомним, прежде министр иностранных дел ФРГ с уверенностью отметила, что в настоящий момент на украинской территории страны Североатлантического альянса ведут вооруженное сражение с Россией.

В ближайшее время киевский режим вынудят сесть за стол переговоров. Об этом ранее убежденно заявил сенатор Григорий Карасин.
анналена бербок германия россия евросоюз
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