В Берлине указали на борьбу с Москвой спустя 90 после прихода Адольфа Гитлера к власти, добавил эксперт. Таким наблюдением Климов поделился в своем Telegram-канале. Напомним, прежде министр иностранных дел ФРГ с уверенностью отметила, что в настоящий момент на украинской территории страны Североатлантического альянса ведут вооруженное сражение с Россией.