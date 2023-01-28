Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Анастасия Волочкова прокомментировала романтические отношения дочери

Общество
Анастасия Волочкова прокомментировала романтические отношения дочери

Балерина Анастасия Волочкова впервые высказалась о романтических отношениях дочери Ариадны. Она призналась, что познакомилась с избранником наследницы на своем 47-летии.

Волочкова дала понять, что готова стать бабушкой. В рамках интервью для нового YouTube-шоу Алены Жигаловой она заявила, что полностью доверяет своей дочери.

«Я готова на все. Ариадна – взрослый человек», — отметила блондинка.

Артистка указала, что ее наследница влюблена и счастлива. По ее словам, молодой человек занимается любимым делом.

Сама балерина подчеркнула, что не намерена лезть в отношения пары. В пример она привела свою мать, которая принимала активное участие в ее личной жизни.
волочкова жигалова балерина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду