La Stampa: больше половины жителей Италии против отправки вооружения Украине

Опрос показал, что 58% жителей Италии не поддерживают идею об отправке техники и оружия Украине, пишет La Stampa.
Итальянцы считают, что регулярные поставки оружия украинской армии приведут к эскалации конфликта. Отправку западных боевых систем ВСУ поддерживают лишь 33,9% граждан страны. Отмечается, что 24,9% опрошенных заявили о постепенном сокращении военной помощи Киеву.
Кроме того, 68,5% выступили против прямого вмешательства НАТО в ситуацию на Украине. Подчеркивается, что социологический опрос проводился на основе анонимных заявлений исследовательской компанией Euromedia Research.