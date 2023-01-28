Израильские полицейские квалифицировали вторую стрельбу в Восточном Иерусалиме как теракт

Стали известны подробности о второй стрельбе в Восточном Иерусалиме. Израильские правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее как теракт, сообщает пресс-служба региональной полиции.
Стражи порядка подтвердили, что инцидент случился в Городе Давида в Иерусалиме. В результате атаки были ранены двое человек, а стрелявший нейтрализован. К месту ЧП были направлены крупные полицейские формирования.
По данным газеты The Jerusalem Post, неизвестный злоумышленник открыл огонь на входе в археологический парк Город Давида недалеко от Старого города. В СМИ отметили, что пострадавшие — вероятно, отец и сын. Оба получили ранения «верхних частей тела» и были оперативно госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.