Израильские полицейские квалифицировали вторую стрельбу в Восточном Иерусалиме как теракт

По данным газеты The Jerusalem Post, неизвестный злоумышленник открыл огонь на входе в археологический парк Город Давида недалеко от Старого города. В СМИ отметили, что пострадавшие — вероятно, отец и сын. Оба получили ранения «верхних частей тела» и были оперативно госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.